ЦСКА — «Факел»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Факела» на матч 4-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Ушаков, Мойзес, Ермаков, Лукин, Зделар, Мендес, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин, Черов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Максимов, Ивахнов.

Матч состоится сегодня, 6 августа, в 17:30 по московскому времени.