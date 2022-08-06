«Лионель Соболев»: супер-финт форварда «Спартака» в стиле Месси

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дважды выступил в качестве ассистента в голах команды в первом тайме матча против «Урала».

В первом случае он отдал голевой пас на Квинси Промеса.

Причем изначально форвард дважды красиво накрутил защитника «Урала», ворвался в штрафную и уже потом вывел Промеса на ударную позицию.