Соболев с пары метров умудрился не забить в пустые ворота в матче с «Уралом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев упустил отличную возможность забить гол в матче 4-го тура РПЛ против «Урала».

Партнеры вывели полузащитника Квинси Промеса на удар. Тот уз пределов штрафной пробил в створ, но с его ударом справился голкипер Илья Помазун.

Однако мяч отлетел прямо на ногу Соболеву, который мог заносить его уже в пустые ворота. Однако форвард умудрился послать мяч мимо ворот.

От отчаяния Соболев сам влетел в ворота и чуть не порвал сетку.

Даже главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль был так шокирован промахом, что присел на одно колено и закрыл лицо руками.