24 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА сыграет с «Динамо» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры ЦСКА — «Динамо». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 19.00.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — второе с 52 баллами.

8 августа в первом круге матча третьего тура РПЛ «Динамо» победило ЦСКА (2:1).