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Сегодня, 17:25

Ломовицкий: «Рубин» давно не выигрывал, поэтому очень хотелось взять три очка»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий, ставший автором единственного гола в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (1:0), поделился мнением об игре.

— Первая победа за достаточно длительный срок. Какие эмоции?

— Давно не выигрывали, поэтому очень хотелось взять три очка. Все время чего-то не хватало, что-то не получалось. И вот, наконец, дома победили. Считаю, что заслуженно.

— Насколько эта победа может раскрепостить команду и придать ей уверенность?

— В плане эмоций, конечно, она даст толчок команде. Я на это надеюсь, потому что действительно давно не выигрывали. Будем надеяться, что это продолжится и в следующих матчах.

— Можешь вспомнить голевой эпизод?

— Лисакович протащил, пробил, я подкараулил, подставил ногу на пустые ворота. Важный гол для меня, я давно не забивал. Это мой первый гол за «Рубин». Я пришел только зимой, сейчас я играю в атаке и мне хотелось себя проявить. Хорошо, что так получилось, рад, что забил, и главное, что команда набрала три очка. Ребята бились, старались. Считаю, все заслуженно.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/aleksandr-lomovitskiy-ochen-hotelos-proyavit-sebya-v-atake

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