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Писарев: «Футболисты «Химок» — большие молодцы, видна мотивация остаться в РПЛ»

Николай Писарев похвалил «Химки» за победу над «Крыльями Советов»
Антон Иванов
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев прокомментировал победу «Химок» над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Отличный матч, футболисты «Химок» — большие молодцы. Видна мотивация команды, остаться в РПЛ. Глушаков проводит лучший сезон в своей карьере? Поздравляю Дениса! Он всегда был хорошим футболистом», — сказал Писарев.

«Химки» с 28 очками в 26 матчах занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:1
Крылья Советов

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 1
Спартак 1
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Николай Писарев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
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 - : -
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