Николай Писарев похвалил «Химки» за победу над «Крыльями Советов»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев прокомментировал победу «Химок» над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Отличный матч, футболисты «Химок» — большие молодцы. Видна мотивация команды, остаться в РПЛ. Глушаков проводит лучший сезон в своей карьере? Поздравляю Дениса! Он всегда был хорошим футболистом», — сказал Писарев.

«Химки» с 28 очками в 26 матчах занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.