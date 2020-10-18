На 3-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Динамо» нападающий Федор Чалов открыл счет, однако спустя пару минут арбитр Владислав Безбородов его гол отменил.

Поначалу в ходе голевой атаки красно-синих судья не зафиксировал фол Константина Кучаева, который боролся с Даниилом Фоминым. Но вмешались видеоассистенты Павел Кукуян и Андрей Болотенков, проведшие проверку и предложившие Безбородову самому изучить видеозапись. Очень быстро рефери определил, что Кучаев нарушил правила, задержав соперника рукой.

Наверняка армейцы и их болельщики будут оспаривать вердикт арбитра и вспомнят два эпизода из субботних матчей. В Химках не был назначен пенальти, когда защитник хозяев поля Арсений Логашов схватил за майку спартаковца Эсекиэля Понсе, но Кирилл Левников не квалифицировал это как задержку и фол. А в Краснодаре Михаил Вилков, несмотря на вмешательство видеоассистентов, даже после просмотра видеозаписи не изменил свое решение и засчитал гол «быков», когда игроки «Рубина» требовали зафиксировать фол со стороны Виктора Классона, который, по их мнению, задержал рукой Силвие Бегича. (Александр Бобров)