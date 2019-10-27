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ЦСКА — «Динамо»: почему Карасев не назначил второй пенальти в ворота гостей?

18:43
57-я минута матча ЦСКА — «Динамо». 57-я минута матча ЦСКА — «Динамо».
57-я минута матча ЦСКА — «Динамо».
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На 57-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (0:1) арбитр Сергей Карасев не назначил еще один пенальти в ворота бело-голубых и был прав. Полузащитник Ильзат Ахметов сигнализировал судье, что динамовец Владимир Рыков сыграл рукой в своей штрафной площади.

57-я минута матча ЦСКА - "Динамо".
57-я минута матча ЦСКА — «Динамо».

Но рефери принял верное решение, продолжив игру: дело в том, что защитник, упав на газон, опирался на левую руку. В нее и попал мяч. В таких случаях пенальти не назначаются. (Александр Бобров)

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ЦСКА — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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