На 57-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (0:1) арбитр Сергей Карасев не назначил еще один пенальти в ворота бело-голубых и был прав. Полузащитник Ильзат Ахметов сигнализировал судье, что динамовец Владимир Рыков сыграл рукой в своей штрафной площади.

57-я минута матча ЦСКА — «Динамо».

Но рефери принял верное решение, продолжив игру: дело в том, что защитник, упав на газон, опирался на левую руку. В нее и попал мяч. В таких случаях пенальти не назначаются. (Александр Бобров)

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