ЦСКА примет «Балтику» в рамках 10-го тура чемпионата России 30 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА — «Балтика» будут доступны на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 18.55 мск. Также следить за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Армейцы находятся на 9-м месте турнирной таблицы премьер-лиги с 13-ю очками. Команда из Калининграда занимает 14-е место, в их активе — 7 баллов.

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