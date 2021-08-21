В субботу, 21 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне армейцы дважды обыграли соперника с общим счетом 5:0. На данный момент команды соседи по турнирной таблице: у ЦСКА и «Ахмата» по 6 баллов за 4 тура.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем ЦСКА — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.