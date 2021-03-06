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ЦСКА — «Ахмат»: Чалов проводит 150-й матч в составе армейцев

15:54
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов вышел на замену в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

Встреча с грозненцами стала 150-й для 22-летнего россиянина в составе армейцев.

Чалов — воспитанник ЦСКА. На его счету 44 гола и 28 результативных передач в 150 встречах за основную команду красно-синих.

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