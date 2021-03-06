ЦСКА обыграл «Ахмат» на своем поле, Рондон забил первый гол за армейцев
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.
В составе армейцев отличились Никола Влашич и Саломон Рондон. Отметим, что Рондон забил первый гол в составе красно-синих. ЦСКА одержал седьмую победу подряд в матчах против команды из Грозного.
ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 21 матча. «Ахмат» идет на 11-й строчке с 26 очками в 21 встрече.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
21-й тур
ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (1:0)
Голы: Рондон, 38 — с пенальти (1:0). Влашич, 52 (2:0).
ЦСКА (Москва): Помазун, Мариу Фернандес, Васин, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев (Сигурдссон, 71), Ахметов, Влашич, Марадишвили, Эджуке (Тикнизян, 71), Рондон (Чалов, 79).
«Ахмат» (Грозный): Шелия, Ненахов (Садулаев, 81), Семенов, Нижич, Богосавац, Быстров (Полярус, 46), Швец, Исмаэл (Адуев, 69), Бериша (Ильин, 46), Харин, Мелкадзе (Янку, 69).
Предупреждения: Богосавац, 21. Мариу Фернандес, 27. Бериша, 35. Шелия, 52. Ненахов, 67. Швец, 80. Тикнизян, 90+1.
Судьи: Сиденков. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Шадыханов (Москва). Петросян (Бронницы).
6 марта. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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