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ЦСКА обыграл «Ахмат» на своем поле, Рондон забил первый гол за армейцев

15:55
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.

В составе армейцев отличились Никола Влашич и Саломон Рондон. Отметим, что Рондон забил первый гол в составе красно-синих. ЦСКА одержал седьмую победу подряд в матчах против команды из Грозного.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 21 матча. «Ахмат» идет на 11-й строчке с 26 очками в 21 встрече.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

21-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (1:0)

Голы: Рондон, 38 — с пенальти (1:0). Влашич, 52 (2:0).

ЦСКА (Москва): Помазун, Мариу Фернандес, Васин, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев (Сигурдссон, 71), Ахметов, Влашич, Марадишвили, Эджуке (Тикнизян, 71), Рондон (Чалов, 79).

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Ненахов (Садулаев, 81), Семенов, Нижич, Богосавац, Быстров (Полярус, 46), Швец, Исмаэл (Адуев, 69), Бериша (Ильин, 46), Харин, Мелкадзе (Янку, 69).

Предупреждения: Богосавац, 21. Мариу Фернандес, 27. Бериша, 35. Шелия, 52. Ненахов, 67. Швец, 80. Тикнизян, 90+1.

Судьи: Сиденков. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Шадыханов (Москва). Петросян (Бронницы).

6 марта. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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