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Чепчугов присутствует на матче ЦСКА — «Ахмат»

15:33
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов присутствует на матче армейцев против «Ахмата» в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает комментатор «Матч Премьер» Александр Аксенов.

Чепчугов выступал за армейцев с 2010 по 2017 год. На его счету 28 матчей в составе ЦСКА.

«Было, было, было, но прошло!» Чепчугов — о Помазуне в ЦСКА, своих постах в Инстаграме и будущем

ЦСКА — Ахмат

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