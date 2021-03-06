Чепчугов присутствует на матче ЦСКА — «Ахмат»
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов присутствует на матче армейцев против «Ахмата» в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает комментатор «Матч Премьер» Александр Аксенов.
Чепчугов выступал за армейцев с 2010 по 2017 год. На его счету 28 матчей в составе ЦСКА.
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