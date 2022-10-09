Цорн: «Сейчас не буду ничего говорить»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в разговоре с «СЭ» отказался комментировать свой уход из московского клуба.

«Сейчас не буду ничего говорить», — сказал Цорн.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ с девятью очками. Ниже располагаются только «Химки» (8 очков) и «Торпедо» (5 очков). «Локо» проиграл пять последних матчей в РПЛ с общим счетом 3:13.