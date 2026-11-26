Ньямси о положении «Локомотива» в РПЛ: «Верю, что мы вернем себе высокие позиции»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси заявил «СЭ», что рассчитывает помочь команде исправить положение в чемпионате России-2026/27.

После 15 туров РПЛ железнодорожники с 14 очками занимают 13-е место в таблице.

«Мы — профессионалы. Проблема не в нашей мотивации. Мы стараемся найти решение и стать лучше. Я верю, что мы вернем себе высокие позиции», — сказал Ньямси «СЭ».

В следующем туре РПЛ «Локомотив» примет махачкалинское «Динамо» 29 ноября.