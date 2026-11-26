Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Зенит» в 1/8 финала кубка? Чемпионат не будет приоритетом, мы боремся за оба трофея»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу московской команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Факела» (2:1).

«Сегодня было важно завершить групповую стадию победой. К сожалению, заняли второе место в группе, но набрали много очков. Спасибо болельщикам — у нас нормальная посещаемость.

«Зенит» в 1/8 финала Кубка? Мы неплохо играем с «Зенитом» в Кубке России. Если хочешь выигрывать в таком турнире, надо побеждать сильных соперников. Чемпионат не будет приоритетом, несмотря на то, что мы сейчас на первом месте. Мы боремся за оба трофея», — передает слова Пивоварова корреспондент «СЭ».