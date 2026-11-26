Карседо: «Помазун будет первым номером «Спартака» вместо Максименко? У нас все вратари готовы»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции прокомментировал поражение московской команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (0:1).

— Как настраивались на этот матч с точки зрения результата?

— Мы не так хотели провести этот матч, для нас все игры важны. Никаких оправданий быть не может: ни поле, ничего. Нужно добавить амбиций, чтобы провести следующий матч с «Факелом» как нужно.

— Как можно объяснить ошибку в эпизоде с голом?

— Мы никогда никого не делаем виноватым. Мы должны быть лучше как команда.

— Говорит ли выход Максименко, что Илья Помазун будет первым номером в чемпионате?

— Приняли это решение, потому что он достаточно много не играл в последнее время. Дальше будем смотреть и принимать решение. У нас все вратари готовы.

— Будет ли Барко готов сыграть с «Факелом»?

— Посмотрим. Процесс восстановления идет. В ближайшие дни мы оценим его.

По итогам группового этапа «Спартак» попал на ЦСКА в 1/8 финала Пути РПЛ. Первый матч состоится 1-3 марта на домашней арене армейцев, ответная игра пройдет на стадионе красно-белых 15-17 марта.