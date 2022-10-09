Можно ли Воронеж называть русским Неаполем? Ответ Асхабадзе

Асхабадзе ответил на вопрос, поздравил ли его Карпин после ничьей с «Зенитом

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос «СЭ», поздравил ли его Валерий Карпин после ничьей с «Зенитом»

— Сегодняшняя атмосфера на стадионе подтвердила то, что Воронеж не зря называют русским Неаполем?

— Воронеж — это Воронеж. Не хочу его сравнивать с Неаполем, Марселем или с Парижем. Нам вообще без разницы. Мы с 2019 года бьем во все колокола, когда только приступили здесь к работе. Говорим о том, что такой город и регион должны быть представлены в элите нашего футбола. Да, не хватает инфраструктуры и еще каких-то вещей. Но болельщики, люди, которые всем сердцем любят футбол, достойны того, чтобы команда играла в РПЛ.

— Вы дружны с Валерием Карпиным. Главный тренер сборной России и «Ростова» как-то поздравил вас с ничьей в матче с «Зенитом»?

— Мы с Валерием Георгиевичем общаемся периодически и довольно часто. Пока не успели списаться, созвониться. Думаю, поговорим после этого тура. Надеюсь, мы его поздравим, а он — нас.