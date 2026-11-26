Губерниев: «Тюкавин и Кисляк — следующие, кто уедут вслед за Батраковым в Европу»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «СЭ» двух футболистов РПЛ, которые, по его мнению, могут в ближайшее время уехать в Европу.

«Я удивлен, что Тюкавин и Кисляк до сих пор играют в РПЛ. Они уже давно готовы играть за рубежом, как это сделал Батраков. Не хочу делать прогнозов, но мне кажется, Тюкавин и Кисляк — следующие, кто уедут в Европу», — сказал Губерниев «СЭ».

Константин Тюкавин выступает за «Динамо», Матвей Кисляк — за ЦСКА. Оба футболиста являются воспитанниками своих клубов.

В этом сезоне на счету Тюкавина 18 матчей, 9 забитых голов и 1 голевая передача. У Кисляка 20 матчей и 1 забитый гол.