«Без злата десять лет армейская Москва». ЦСКА и «Зенит» поиздевались друг над другом перед очным матчем

Круговой выступил со стендапом, петербуржцы опубликовали эпиграмму.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

ЦСКА и «Зенит» устроили дуэль в социальных сетях перед очным матчем в 16-м туре чемпионата России, который состоится 28 ноября в Москве. Армейцы опубликовали стендап своего защитника Данила Кругового, высмеявшего бывший клуб, а петербуржцы посвятили красно-синим колкую эпиграмму.

Круговой попробовал себя в роли комика

Круговой — воспитанник академии «Зенита», поэтому для такого ролика пресс-службе ЦСКА трудно было найти более подходящего героя. В опубликованном в соцсетях видео защитник вышел на сцену с микрофоном и выдал несколько шуток в адрес бывших одноклубников, затронув множество тем — от судейства до количества легионеров.

«Решил вот заняться стендапом. Знаете, давно думал это сделать, ведь на прошлой работе у меня было много свободного времени. Я там просто сидел, хотя я не офисный сотрудник. Я сидел и получал много денег. Кстати, похлопайте те, кто до сих пор живет на премиальные с прошлой работы», — начал свое выступление защитник, намекая на количество игровых минут в команде Сергея Семака.

Досталось «Зениту» и за количество собственных воспитанников в составе.

«Звонит мне как-то Ваня Обляков и говорит: «Круг, а ты замечал, что, когда мы с тобой играем, в стартовом составе ЦСКА всегда воспитанников «Зенита» больше, чем у «Зенита»?» — пошутил Данил.

И тут же добавил: «Не знаю, как вы, но я до сих пор испытываю шок, прямо удивление, когда узнаю, что пенальти могут поставить в свои ворота».

Не обошлось и без отсылки к истории с Максимом Глушенковым, которого Круговой ранее раскритиковал за отношение к выступлениям за сборную России.

«Недавно же играла сборная России. Я тоже играл, старался. Хотя, оказывается, можно было вообще туда не приезжать. У нас же теперь сборная — это по желанию».

Напомним, в середине ноября защитник ЦСКА резко высказался об игре Глушенкова в товарищеском матче с Нигерией (3:3). По мнению Кругового, после появления Максима на поле национальная команда играла в меньшинстве.

«Он профессионал и понимает, где находится, за кого играет. Он же не ребенок маленький, чтобы обижаться. Максим должен выходить и играть на максимум, даже если дают сыграть 10 минут. Кому он показывает эти обиды? Чего он добился?» — говорил армеец «РБ Спорт».

В недавнем разговоре Данил снова проехался по Глушенкову.

«Не писал ли мне Максим? Нет. Думаю, он и не выйдет на меня. Захочет — пообщаемся, конечно. Но, зная его характер, могу сказать, что он мне не напишет, скорее всего. Приедет на игру с ЦСКА — поговорим. Во время матча, когда будет кидать аут», — добавил Круговой.

Что касается стендапа, завершил его армеец еще одним уколом — очевидно, в адрес Александра Соболева.

«Кстати, а было ли у вас такое, что вы приходите в командную раздевалку и говорите: «Привет, мужики», а вас не понимают и смотрят как на иностранца? Ладно, простите меня за мой стендап. Возможно, где-то не хватило актерской игры, но 28 ноября у меня будет отличная возможность поучиться ей у нападающего соперника», — отметил футболист.

«Зенит» продолжает делать эпиграммы

Петербуржцы обошлись без экспериментов и остались верны формату, который активно используют в этом сезоне, — посвятили сопернику стихотворение. В нем нашлось место и выпаду в адрес Кругового.

«От топота копыт

Пыль в медиа летит.

То онемеет ромб,

То круг заговорит

Не помнящий родства.

Тем временем одна

Без злата десять лет

Армейская Москва».

Эпиграммы «Зенита» уже однажды обернулись серьезным скандалом. В октябре перед встречей с махачкалинским «Динамо» петербуржцы опубликовали пост с отсылками к реформам Петра I, в котором упоминались бороды и папахи. Председатель общего собрания учредителей дагестанского клуба Магомед Багаудинов счел такие строки оскорбительными для жителей республики и потребовал публичных извинений. Махачкалинцы также выпустили собственное ответное стихотворение.

В итоге «Зенит» удалил публикацию и принес извинения — тоже в стихотворной форме, процитировав Расула Гамзатова. «Динамо» приняло их, завершив поэтическую перепалку отрывком из «Медного всадника» Александра Пушкина. Ну а на поле все завершилось безоговорочной победой команды Семака — 2:0.