«Без злата десять лет армейская Москва». ЦСКА и «Зенит» поиздевались друг над другом перед очным матчем
ЦСКА и «Зенит» устроили дуэль в социальных сетях перед очным матчем в 16-м туре чемпионата России, который состоится 28 ноября в Москве. Армейцы опубликовали стендап своего защитника Данила Кругового, высмеявшего бывший клуб, а петербуржцы посвятили красно-синим колкую эпиграмму.
Круговой попробовал себя в роли комика
Круговой — воспитанник академии «Зенита», поэтому для такого ролика пресс-службе ЦСКА трудно было найти более подходящего героя. В опубликованном в соцсетях видео защитник вышел на сцену с микрофоном и выдал несколько шуток в адрес бывших одноклубников, затронув множество тем — от судейства до количества легионеров.
«Решил вот заняться стендапом. Знаете, давно думал это сделать, ведь на прошлой работе у меня было много свободного времени. Я там просто сидел, хотя я не офисный сотрудник. Я сидел и получал много денег. Кстати, похлопайте те, кто до сих пор живет на премиальные с прошлой работы», — начал свое выступление защитник, намекая на количество игровых минут в команде Сергея Семака.
Досталось «Зениту» и за количество собственных воспитанников в составе.
«Звонит мне как-то Ваня Обляков и говорит: «Круг, а ты замечал, что, когда мы с тобой играем, в стартовом составе ЦСКА всегда воспитанников «Зенита» больше, чем у «Зенита»?» — пошутил Данил.
И тут же добавил: «Не знаю, как вы, но я до сих пор испытываю шок, прямо удивление, когда узнаю, что пенальти могут поставить в свои ворота».
Не обошлось и без отсылки к истории с Максимом Глушенковым, которого Круговой ранее раскритиковал за отношение к выступлениям за сборную России.
«Недавно же играла сборная России. Я тоже играл, старался. Хотя, оказывается, можно было вообще туда не приезжать. У нас же теперь сборная — это по желанию».
Напомним, в середине ноября защитник ЦСКА резко высказался об игре Глушенкова в товарищеском матче с Нигерией (3:3). По мнению Кругового, после появления Максима на поле национальная команда играла в меньшинстве.
«Он профессионал и понимает, где находится, за кого играет. Он же не ребенок маленький, чтобы обижаться. Максим должен выходить и играть на максимум, даже если дают сыграть 10 минут. Кому он показывает эти обиды? Чего он добился?» — говорил армеец «РБ Спорт».
В недавнем разговоре Данил снова проехался по Глушенкову.
«Не писал ли мне Максим? Нет. Думаю, он и не выйдет на меня. Захочет — пообщаемся, конечно. Но, зная его характер, могу сказать, что он мне не напишет, скорее всего. Приедет на игру с ЦСКА — поговорим. Во время матча, когда будет кидать аут», — добавил Круговой.
Что касается стендапа, завершил его армеец еще одним уколом — очевидно, в адрес Александра Соболева.
«Кстати, а было ли у вас такое, что вы приходите в командную раздевалку и говорите: «Привет, мужики», а вас не понимают и смотрят как на иностранца? Ладно, простите меня за мой стендап. Возможно, где-то не хватило актерской игры, но 28 ноября у меня будет отличная возможность поучиться ей у нападающего соперника», — отметил футболист.
«Зенит» продолжает делать эпиграммы
Петербуржцы обошлись без экспериментов и остались верны формату, который активно используют в этом сезоне, — посвятили сопернику стихотворение. В нем нашлось место и выпаду в адрес Кругового.
«От топота копыт
Пыль в медиа летит.
То онемеет ромб,
То круг заговорит
Не помнящий родства.
Тем временем одна
Без злата десять лет
Армейская Москва».
Эпиграммы «Зенита» уже однажды обернулись серьезным скандалом. В октябре перед встречей с махачкалинским «Динамо» петербуржцы опубликовали пост с отсылками к реформам Петра I, в котором упоминались бороды и папахи. Председатель общего собрания учредителей дагестанского клуба Магомед Багаудинов счел такие строки оскорбительными для жителей республики и потребовал публичных извинений. Махачкалинцы также выпустили собственное ответное стихотворение.
В итоге «Зенит» удалил публикацию и принес извинения — тоже в стихотворной форме, процитировав Расула Гамзатова. «Динамо» приняло их, завершив поэтическую перепалку отрывком из «Медного всадника» Александра Пушкина. Ну а на поле все завершилось безоговорочной победой команды Семака — 2:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3