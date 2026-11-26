Источник: «Васко да Гама» вернулась к переговорам с «Зенитом» по Нино, но агенты футболиста называют инсайд неправдой
«Васко да Гама» возобновила переговоры с «Зенитом» относительно перехода защитника Нино. Об этом сообщил журналист Лео Ласерда на своей странице в социальной сети X.
По данным источника, петербуржцы запрашивают за 29-летнего футболиста 12 миллионов евро, в то время как бразильский клуб рассчитывает приобрести игрока за 8 миллионов евро. Ожидается, что стороны могут сойтись на 10 миллионах евро. Тот же инсайдер отмечает, что интерес к Нино проявляют и другие клубы из Бразилии — «Палмейрас» и «Фламенго», что может как ускорить сделку, так и осложнить ее для «Васко».
При этом агентство AS1, представляющее интересы футболиста, информацию о переговорах опровергло: «Это неправда».
Переговоры сторон шли еще в августе прошлого года и тогда приостановились на той же сумме в 8 миллионов евро, которую «Васко» предлагает и сейчас. После продажи в бразильский клуб защитника Роберта Ренана — за те же 8 миллионов, выплаченные в рассрочку, — «Васко» добивается от «Зенита» большей гибкости в форме оплаты и количестве платежей. Официального предложения по Нино, по данным источников, пока что нет.
По информации ESPN, переговоры «Зенита» с Нино о продлении контракта зашли в тупик — петербуржцы готовы расстаться с футболистом в январе, но не намерены снижать запрашиваемую сумму. Ранее сообщалось, что клуб предлагал защитнику новое соглашение до 2030 года, а друг игрока исключал его возвращение в Бразилию.
Действующее трудовое соглашение Нино с сине-бело-голубыми рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне центральный защитник, перешедший в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года, провел 32 матча во всех турнирах и отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем розыгрыше на его счету 16 матчей и одна передача.
«Зенит» после 15 туров идет вторым в РПЛ, набрав 31 очко, и отстает от лидирующего «Динамо» на два балла. Ближайший матч команда проведет 28 ноября в гостях против ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3