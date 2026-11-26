Источник: «Васко да Гама» вернулась к переговорам с «Зенитом» по Нино, но агенты футболиста называют инсайд неправдой

«Васко да Гама» возобновила переговоры с «Зенитом» относительно перехода защитника Нино. Об этом сообщил журналист Лео Ласерда на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, петербуржцы запрашивают за 29-летнего футболиста 12 миллионов евро, в то время как бразильский клуб рассчитывает приобрести игрока за 8 миллионов евро. Ожидается, что стороны могут сойтись на 10 миллионах евро. Тот же инсайдер отмечает, что интерес к Нино проявляют и другие клубы из Бразилии — «Палмейрас» и «Фламенго», что может как ускорить сделку, так и осложнить ее для «Васко».

При этом агентство AS1, представляющее интересы футболиста, информацию о переговорах опровергло: «Это неправда».

Переговоры сторон шли еще в августе прошлого года и тогда приостановились на той же сумме в 8 миллионов евро, которую «Васко» предлагает и сейчас. После продажи в бразильский клуб защитника Роберта Ренана — за те же 8 миллионов, выплаченные в рассрочку, — «Васко» добивается от «Зенита» большей гибкости в форме оплаты и количестве платежей. Официального предложения по Нино, по данным источников, пока что нет.

По информации ESPN, переговоры «Зенита» с Нино о продлении контракта зашли в тупик — петербуржцы готовы расстаться с футболистом в январе, но не намерены снижать запрашиваемую сумму. Ранее сообщалось, что клуб предлагал защитнику новое соглашение до 2030 года, а друг игрока исключал его возвращение в Бразилию.

Действующее трудовое соглашение Нино с сине-бело-голубыми рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне центральный защитник, перешедший в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года, провел 32 матча во всех турнирах и отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем розыгрыше на его счету 16 матчей и одна передача.

«Зенит» после 15 туров идет вторым в РПЛ, набрав 31 очко, и отстает от лидирующего «Динамо» на два балла. Ближайший матч команда проведет 28 ноября в гостях против ЦСКА.