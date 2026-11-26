Логашов считает, что «Ростов» может закончить чемпионат в тройке лидеров РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов в комментарии для «СЭ» оценил игру команды под руководством Дмитрия Кириченко.

«Команда смотрится очень классно. Видно, что тренерский штаб очень много работает тактически. Команда сейчас на ходу. Скоро у «Ростова» будет игра с «Краснодаром», и если будет победа над «быками», то это может зарядить футболистов ментально. Игроки могут поверить, что команда способна претендовать на призовые места. Вера в себя может привести их к тройке лидеров. Я бы очень этого хотел», — сказал Логашов «СЭ».

После 15 туров РПЛ «Ростов» с 22 очками занимает 6-е место в таблице чемпионата России.