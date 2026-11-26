Логашов считает, что «Ростов» может закончить чемпионат в тройке лидеров РПЛ
Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов в комментарии для «СЭ» оценил игру команды под руководством Дмитрия Кириченко.
«Команда смотрится очень классно. Видно, что тренерский штаб очень много работает тактически. Команда сейчас на ходу. Скоро у «Ростова» будет игра с «Краснодаром», и если будет победа над «быками», то это может зарядить футболистов ментально. Игроки могут поверить, что команда способна претендовать на призовые места. Вера в себя может привести их к тройке лидеров. Я бы очень этого хотел», — сказал Логашов «СЭ».
После 15 туров РПЛ «Ростов» с 22 очками занимает 6-е место в таблице чемпионата России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3
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