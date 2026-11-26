«Динамо» Москва — «Факел»: команды забили по голу за 2 минуты

Московское «Динамо» и «Факел» забили по голу в матче 6-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Факела» — 2:1.

Встреча проходит в Москве.

На 87-й минуте отличился полузащитник хозяев Бителло, а на 88-й минуте гол забил хавбек гостей Антон Ковалев.