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«ВАР — обязательная вещь, но нужно научиться им пользоваться». Гурам Аджоев — о системе видеоповторов

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал работу ВАР
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о работе ВАР. Он считает, что работу системы видеоповторов нельзя убирать.

«Честно говоря, ВАР — полезная вещь, но как его использовать? Считаю, что убирать его из РПЛ не нужно. Благодаря ему мы более качественно смотрим те или иные спорные эпизоды.

Самое главное — научиться им правильно пользоваться, нужны люди. У нас же не так много специалистов, кто понимает, как его использовать и правильно трактовать тот или иной момент. ВАР — обязательная вещь, но нужно научиться им пользоваться", — сказал Аджоев «РБ Спорт».

Тульский «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея 21 очко после 23 туров чемпионата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/guram-adzhoev-nel-zya-ubirat-var-iz-rpl-no-nuzhny-te-kto-budet-razbirat-sya-v-e-toj-tehnologii/
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ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
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