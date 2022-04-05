Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о работе ВАР. Он считает, что работу системы видеоповторов нельзя убирать.

«Честно говоря, ВАР — полезная вещь, но как его использовать? Считаю, что убирать его из РПЛ не нужно. Благодаря ему мы более качественно смотрим те или иные спорные эпизоды.

Самое главное — научиться им правильно пользоваться, нужны люди. У нас же не так много специалистов, кто понимает, как его использовать и правильно трактовать тот или иной момент. ВАР — обязательная вещь, но нужно научиться им пользоваться", — сказал Аджоев «РБ Спорт».

Тульский «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея 21 очко после 23 туров чемпионата.