Губерниев: «Я жду от «Краснодара» продолжения всего того, что они делали в прошлом году под занавес»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак» в рамках второго тура РПЛ.

«Я жду от «Краснодара» продолжения всего того, что они делали в прошлом году под занавес. Команда с нашими воспитанниками демонстрировала хороший футбол. В этом смысле хочу поддержать Галицкого. Насколько спартаковская философия верна с приглашением Абаскаля и с учетом всего того, что мы видим в последнее время. Надеюсь, что прошло еще несколько дней, и он дополнительно разобрался с командой и игроками. Матч будет очень интересный. Пусть победит сильнейший», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.