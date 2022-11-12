Чухлов заявил, что «Торпедо» может попасть под горячую руку «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов считает, что питерская команда одержит победу над «Торпедо» в матче 17-го тура РПЛ.

«В сложившейся ситуации должна быть уверенная победа «Зенита». «Торпедо» может попасть под горячую руку питерцев, ведь на команду давит эта история с Чистяковым, писали, что его сначала выводят из состава, а затем что вроде бы оставляют. «Зенит» должен доказать болельщикам, что внутри команды хорошая рабочая атмосфера», — цитирует Чухлова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Торпедо» проходит сегодня, 12 ноября.

Клуб из Санкт-Петербурга с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» занимает последнее место, набрав 6 очков.