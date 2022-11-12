Гаджиев — о Гончаренко в «Урале»: «Результат высокий, но это не сумасшедшее достижение»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Урала».

«Очередная победа «Урала» и на данный момент десятое место в турнирной таблице говорят о том, что Гончаренко — хороший тренер. У него были разные и удачные, и неудачные периоды, как у любого специалиста. Результат чрезвычайно высокий, но при этом мы не можем говорить, что это какое-то сумасшедшее достижение. Надо дождаться окончания сезона.

Он известный специалист, поработавший во многих командах, он добивался хороших результатов, но были и обидные срывы, но, опять же, как и у любого тренера. Безусловно одно — он хороший, квалифицированный тренер. Я представляю Гончаренко творческой личностью. Наверное, он уже сделал выводы из работы в предыдущих российских клубах.

Думаю, он сейчас более сильный и зрелый тренер, чем когда мы его видели в ЦСКА и «Краснодаре», — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

«Урал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. Команда Виктора Гончаренко поднялась на 10-е место (21 очко).