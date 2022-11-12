«Боруссия» из Менхенгладбаха и «Вольфсбург» вели переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну

«Боруссия» из Менхенгладбаха и «Вольфсбург» проявляли интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Однако немецким клубам не удалось договориться по трансферу, утверждает Metaratings.ru.

По окончании сезона-2022/23 стороны вернутся к диалогу по 22-летнему футболисту.

В 15 матчах текущего сезона РПЛ Сперцян забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в девять миллионов евро. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.