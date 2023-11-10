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Чухлов: «Со стороны «Краснодара» в матче с «Зенитом» не будет никаких «автобусов»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов предположил, как будет складываться матч петербургской команды и «Краснодара» в 15-м туре РПЛ.

«Вряд ли кто-то будет осторожничать, особенно «Зенит», который будет играть дома. Пора бы уже команде Семака порадовать болельщиков хорошей игрой на своем поле. «Краснодар» симпатично смотрится на протяжении всего первого круга. Показывают красивый скоростной футбол, много ярких игроков. Видно, что в коллективе шикарная атмосфера. Ребята выходят на поле и получают удовольствие от игры. Так же будет и в Санкт-Петербурге. Не будет никакого оборонительного футбола с их стороны, никаких «автобусов». Будет обоюдоострая игра», — приводит «РБ Спорт» слова Чухлова.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от «быков» на 2 очка.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chukhlov-krasnodar-ne-budet-stavit-avtobus-v-matche-s-zenitom-
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
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 - : -
12.11 19:30
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Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

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 4
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Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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