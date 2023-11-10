Форвард «Зенита» Сергеев: «На 99 процентов не пойду в «Спартак». Да и не позовет никто»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев заявил, что откажется, если «Спартак» предложит ему контракт.

«Пойду ли в «Спартак», если позовут? Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, там мне будет уже 30 лет. Не пойду... Провокационный вопрос, но скорее нет, чем да, на 99 процентов», — сказал Сергеев в интервью на Youtube-канале «СБГ Шоу».

28-летний Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе 2022 года, подписав контракт до лета 2025 года.

В этом сезоне форвард провел за питерцев 19 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи.