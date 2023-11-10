Игонин стал президентом федерации футбола Санкт-Петербурга

Алексея Игонина на очередной конференции федерации футбола Санкт-Петербурга избрали президентом организации.

47-летний специалист был зарегистрирован единственным кандидатом на этот пост. Срок его полномочий составит четыре года. Ранее должность президента федерации футбола Санкт-Петербурга занимала Елена Илюхина.

Игонин выступал за «Зенит», «Сатурн», «Анжи» и другие команды. Он является обладателем Кубка России (1998/99), а также серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. Карьеру игрока россиянин завершил в 2012 году. С октября 2022 года Игонин был генеральным секретарем федерации футбола Санкт-Петербурга.