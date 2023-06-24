Чугунов считает, что «Спартаку» нужен лидер моложе и мотивированнее Промеса
Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов поделился мнением о форварде «Спартака» Квинси Промесе.
19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил футболиста к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
«Мне кажется, если учитывать имя «Спартака», его болельщиков и его историю, Промес вряд ли еще чем-то ему поможет. Им нужен лидер и помоложе, и мотивированней. Это все-таки «Спартак», народная команда, в которую болельщики до сих пор верят. Не думаю, что уход Промеса стал бы большой потерей. Он может хорошо играть на уровне таких команд, как «Сочи», «Крылья Советов» и «Пари НН». Я считаю, для «Спартака» правильней было бы брать людей, которые будут именно приносить пользу команде и дорожить ее именем», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чугунова.
Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.
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