Вице-капитан «Балтики» о первых турах РПЛ сезона-2023/24: «Новичкам всегда делают непростой календарь»

Вице-капитан «Балтики» Ян Казаев прокомментировал календарь РПЛ сезона-2023/24. В 1-м туре чемпионата России «Балтика» сыграет на выезде с «Сочи», во втором — на выезде со «Спартаком».

«Конечно же, первый тур хотелось бы многим из нас сыграть дома. Но тем, кто заходит в эту лигу, всегда делают непростой календарь. Если так составлен календарь, то ничего уже не сделать, нужно просто это принять и готовиться. Да, это будет серьезно. И игра со «Спартаком» будет тяжелой, но я думаю, что мы справимся со всем давлением и ответственностью, и мы подойдем к этому матчу во всеоружии», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

1-й тур РПЛ пройдет 21-23 июля.