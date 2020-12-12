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Что происходило после матча «Сочи» — «Спартак». Видео конфликта

21:00
12 декабря. Сочи. Конфликт в подтрибунном помещении.
12 декабря. Сочи. Конфликт в подтрибунном помещении.
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После матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» произошел конфликт в подтрибунном помещении. Кадры инцилента попали в эфир канала «Матч Премьер».

Позже тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

В перерыве Бородин сказал Тедеско: «Ты на нашей территории, веди себя прилично». Тренер вратарей был недоволен постоянными апелляциями наставника «Спартака» к арбитру.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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