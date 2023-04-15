Гафин: «Нам стыдно перед болельщиками за тот футбол, который «Динамо» показывало в матче с «Пари НН»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу команды над «Пари НН» (3:1) в матче 23-го тура РПЛ.

— Как можно оценить матч?

— По качеству игры первый тайм и до забитых мячей, можно сказать, что нам стыдно перед болельщиками за тот футбол, который команда показывала, но мы рады, что удалось показать результат. Спасибо, за то, что игроки бились до конца.

— ЭСК признал, что было две ошибки в матче со «Спартаком».

— Это происходит из тура в тур. С «Зенитом» судья ошибается, смотрит ВАР и признает ошибочное решение правильным. И тоже самое в матче со «Спартаком». Для нас это мало понятно. Зачем ВАР, для чего мы на него деньги тратим? Следующий вопрос, который возникает по поводу судей. Некоторые судьи были отстранены навсегда, а другие, которые очевидно ошибаются, не отстранены. Каманцев говорит, что у него нет фактуры. Это тайна покрытая мраком, почему кого-то отстранили, а кого-то нет. Где барьер? Каким образом отбирается критический предел, чтобы судей отстранили?

— Был ли пенальти у «Нижнего Новгорода»?

— Мяч попал в руку после того, как попал в ногу Скопинцева. На усмотрение судьи.