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Гафин: «Нам стыдно перед болельщиками за тот футбол, который «Динамо» показывало в матче с «Пари НН»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу команды над «Пари НН» (3:1) в матче 23-го тура РПЛ.

— Как можно оценить матч?

— По качеству игры первый тайм и до забитых мячей, можно сказать, что нам стыдно перед болельщиками за тот футбол, который команда показывала, но мы рады, что удалось показать результат. Спасибо, за то, что игроки бились до конца.

— ЭСК признал, что было две ошибки в матче со «Спартаком».

— Это происходит из тура в тур. С «Зенитом» судья ошибается, смотрит ВАР и признает ошибочное решение правильным. И тоже самое в матче со «Спартаком». Для нас это мало понятно. Зачем ВАР, для чего мы на него деньги тратим? Следующий вопрос, который возникает по поводу судей. Некоторые судьи были отстранены навсегда, а другие, которые очевидно ошибаются, не отстранены. Каманцев говорит, что у него нет фактуры. Это тайна покрытая мраком, почему кого-то отстранили, а кого-то нет. Где барьер? Каким образом отбирается критический предел, чтобы судей отстранили?

— Был ли пенальти у «Нижнего Новгорода»?

— Мяч попал в руку после того, как попал в ногу Скопинцева. На усмотрение судьи.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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