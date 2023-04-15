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Сегодня, 16:11

Игнатьев заявил, что ЦСКА придется очень тяжело в выездном матче с «Уралом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

«Каждая игра на данном этапе чемпионата является тестом на готовность бороться за медали. Армейцы показывают качественную игру, выстроенная командная игра, у них хорошее физическое состояние, умелые действия в атаке — чем многие команды не могут похвалиться. Но при этом они сегодня играют с командой, которая показывает не только характер, в особенности, в играх у себя дома, но и качественный футбол. Гончаренко удалось мотивировать и психологически раскрепостить своих подопечных, и они показывают не только боевой футбол, но и достаточно осмысленный. Понятно, что они будут делать, армейцам сегодня будет крайне тяжело, учитывая еще и то, что игра состоится в чужих стенах», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/15/20218693.shtml?updated
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РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

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П
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