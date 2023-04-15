«Крылья Советов» — «Химки»: самарец Евгеньев ошибочно избежал дисквалификации

На 22-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Химки» (0:0) арбитр Рафаэль Шафеев ошибочно не зафиксировал фол Романа Евгеньева и не вынес ему предупреждение.

Судья не увидел, что самарец ударил Александра Долгова шипами в голеностоп.

Для Евгеньева эта желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он автоматически заработал бы дисквалификацию. Но благодаря судье он этого избежал и сыграет в следующем туре.