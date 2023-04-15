«Крылья Советов» — «Химки»: самарец Евгеньев ошибочно избежал дисквалификации
На 22-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Химки» (0:0) арбитр Рафаэль Шафеев ошибочно не зафиксировал фол Романа Евгеньева и не вынес ему предупреждение.
Судья не увидел, что самарец ударил Александра Долгова шипами в голеностоп.
Для Евгеньева эта желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он автоматически заработал бы дисквалификацию. Но благодаря судье он этого избежал и сыграет в следующем туре.
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|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
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|41
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
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|39
|
6
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|
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|4
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|25
|
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|6
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|10
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|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
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|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4
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