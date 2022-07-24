Член наблюдательного совета «Химок»: «Только ленивый не критикует судью»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» оценил качество судейство в российском футболе.

— Есть понимание того, что в российском футболе судейство не очень.

— Знаете, я соглашусь отчасти. В чем не соглашусь: у меня позиция по судейскому корпусу всегда была такая, что судьи у нас последние пять-десять лет подвергаются критике. Только ленивый не критикует судью. Игроки, тренеры, владельцы клубов. Все. Это накладывает на них дополнительную нагрузку перед выходом на поле. И, конечно, здесь было бы неплохо запретить все комментарии про судей. Хочешь прокомментировать — штраф. Есть ошибки, но вот, например, в хоккее судей комментировать нельзя. Когда каждый вкладывает капельку, у нас складывается мнение, что у нас каждый судья на каждой игре ошибается. Я считаю, что нужно запретить критиковать работу судей, тогда будет совсем другая картина.