Терюшков прокомментировал гол Мирзова в матче против «Нижнего Новгорода»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал гол полузащитника Резиуана Мирзова в матче 2-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (3:0).

— По голу Мирзова футбольные эксперты и арбитры говорят, что он засчитан неправильно.

— Они видимо говорят о том, что Мирзов остался и перед ним был только игрок соперника. Но там же был не прямой пас, а отскок. Думаю, что там смотрели повтор, не было ли касания еще одного игрока «Химок». Мирзов то коснулся первым и сразу это был удар. Если бы было касание мяча нашим игроком, то наверное да. Но я опять же не могу судить. Есть эксперты, которые занимаются рассмотрением данных моментов. И бригада ВАР, и главный судья долго рассматривали этот эпизод.

29-летний футболист забил второй гол в матче с «Нижним Новгородом» на 80-й минуте встречи.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют 31 июля против «Ростова». «Нижний Новгород» в этот же день примет на своем поле ЦСКА.