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Терюшков прокомментировал гол Мирзова в матче против «Нижнего Новгорода»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал гол полузащитника Резиуана Мирзова в матче 2-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (3:0).

— По голу Мирзова футбольные эксперты и арбитры говорят, что он засчитан неправильно.

— Они видимо говорят о том, что Мирзов остался и перед ним был только игрок соперника. Но там же был не прямой пас, а отскок. Думаю, что там смотрели повтор, не было ли касания еще одного игрока «Химок». Мирзов то коснулся первым и сразу это был удар. Если бы было касание мяча нашим игроком, то наверное да. Но я опять же не могу судить. Есть эксперты, которые занимаются рассмотрением данных моментов. И бригада ВАР, и главный судья долго рассматривали этот эпизод.

29-летний футболист забил второй гол в матче с «Нижним Новгородом» на 80-й минуте встречи.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют 31 июля против «Ростова». «Нижний Новгород» в этот же день примет на своем поле ЦСКА.

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Динамо 0
Торпедо М 0
1-й тайм

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
6
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
7
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
8
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
9
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
10
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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