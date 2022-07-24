Хавбек «Химок» Илья Кухарчук рассказал, когда вернется в строй

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал игру команды на старте сезона-2021/22 РПЛ. 24 июля клуб обыграл «Нижний Новгород» со счетом 3:0.

— Хорошо начали. Первый матч с «Зенитом» (1:1), а сейчас 3:0 с «Нижним», который сыграл вничью с «Локомотивом». Чего ждать дальше?

— Надеюсь, дальше только больше. Да, хорошая игра. С «Зенитом» не все моменты получилось реализовать. А сегодня с этим было полегче. Заслуженная победа, считаю

— Когда можно теперь ждать возвращение в строй и восстановление?

— Восстановление идет по плану. Уже приступил к работе на поле, но еще не в общей группе. Загадывать не хочу, но надеюсь, что в ближайшее время наберу форму и буду готов помогать команде.

— То есть к ближайшей игре от тебя помощи не ждать?

— Не могу загадывать. Все зависит от докторов.

— Что говорят врачи? Есть какой-то прогресс в восстановлении? Какой срок дают?

— Вообще ни дают каких-то конкретных гарантий.

— В этом сезоне Химки как будто заранее списали со счетов. На что Химки могут в этом сезоне рассчитывать? Может первая восьмерка?

— Почему бы и нет, рассчитывают, конечно