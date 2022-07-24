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Сегодня, 17:39

Хавбек «Химок» Илья Кухарчук рассказал, когда вернется в строй

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал игру команды на старте сезона-2021/22 РПЛ. 24 июля клуб обыграл «Нижний Новгород» со счетом 3:0.

— Хорошо начали. Первый матч с «Зенитом» (1:1), а сейчас 3:0 с «Нижним», который сыграл вничью с «Локомотивом». Чего ждать дальше?

— Надеюсь, дальше только больше. Да, хорошая игра. С «Зенитом» не все моменты получилось реализовать. А сегодня с этим было полегче. Заслуженная победа, считаю

— Когда можно теперь ждать возвращение в строй и восстановление?

— Восстановление идет по плану. Уже приступил к работе на поле, но еще не в общей группе. Загадывать не хочу, но надеюсь, что в ближайшее время наберу форму и буду готов помогать команде.

— То есть к ближайшей игре от тебя помощи не ждать?

— Не могу загадывать. Все зависит от докторов.

— Что говорят врачи? Есть какой-то прогресс в восстановлении? Какой срок дают?

— Вообще ни дают каких-то конкретных гарантий.

— В этом сезоне Химки как будто заранее списали со счетов. На что Химки могут в этом сезоне рассчитывать? Может первая восьмерка?

— Почему бы и нет, рассчитывают, конечно

После двух туров «Химки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 4 очками. Ранее сообщалось, что у футболиста проблема с ахилловым сухожилием.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 3
Торпедо М 0
2-й тайм

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Илья Кухарчук
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
6
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
7
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
8
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
9
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
10
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
14
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

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