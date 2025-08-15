Чистяков судит «Спартак» и «Зенит», Левников — «Динамо» и ЦСКА: арбитры матчей 5-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 5-го тура РПЛ сезона-2025/26.

Артем Чистяков будет судить игру «Спартака» и «Зенита», Иван Абросимов назначен на матч «Балтика» — «Локомотив», а Ян Бобровский — на встречу «Ахмата» и «Крыльев Советов».

Матч «Акрон» — «Оренбург» рассудит Сергей Карасев, на игре «Рубин» — «Ростов» будет работать Павел Кукуян. Кирилл Левников будет судить встречу московского «Динамо» и ЦСКА.

Евгений Буланов получил назначение на матч «Краснодар» — «Сочи», а Инал Танашев — на игру «Пари НН» и махачкалинского «Динамо».

16 августа (суббота)

«Балтика» — «Локомотив»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Алексей Резников.

17 августа (воскресенье)

«Акрон» — «Оренбург»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Артем Перов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.

«Рубин» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» (Москва) — ЦСКА: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Олег Соколов.

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Максим Белокур; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Юрий Баскаков.

18 августа (понедельник)

«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Андрей Иванов.