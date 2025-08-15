Чистяков судит «Спартак» и «Зенит», Левников — «Динамо» и ЦСКА: арбитры матчей 5-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 5-го тура РПЛ сезона-2025/26.
Артем Чистяков будет судить игру «Спартака» и «Зенита», Иван Абросимов назначен на матч «Балтика» — «Локомотив», а Ян Бобровский — на встречу «Ахмата» и «Крыльев Советов».
Матч «Акрон» — «Оренбург» рассудит Сергей Карасев, на игре «Рубин» — «Ростов» будет работать Павел Кукуян. Кирилл Левников будет судить встречу московского «Динамо» и ЦСКА.
Евгений Буланов получил назначение на матч «Краснодар» — «Сочи», а Инал Танашев — на игру «Пари НН» и махачкалинского «Динамо».
16 августа (суббота)
«Балтика» — «Локомотив»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Гончар.
«Спартак» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Алексей Резников.
17 августа (воскресенье)
«Акрон» — «Оренбург»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Артем Перов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.
«Рубин» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Николай Иванов.
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Олег Соколов.
«Краснодар» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Максим Белокур; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Юрий Баскаков.
18 августа (понедельник)
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Андрей Иванов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2