15 августа, 13:09

Чистяков судит «Спартак» и «Зенит», Левников — «Динамо» и ЦСКА: арбитры матчей 5-го тура РПЛ

Павел Лопатко
Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 5-го тура РПЛ сезона-2025/26.

Артем Чистяков будет судить игру «Спартака» и «Зенита», Иван Абросимов назначен на матч «Балтика» — «Локомотив», а Ян Бобровский — на встречу «Ахмата» и «Крыльев Советов».

Матч «Акрон» — «Оренбург» рассудит Сергей Карасев, на игре «Рубин» — «Ростов» будет работать Павел Кукуян. Кирилл Левников будет судить встречу московского «Динамо» и ЦСКА.

Евгений Буланов получил назначение на матч «Краснодар» — «Сочи», а Инал Танашев — на игру «Пари НН» и махачкалинского «Динамо».

16 августа (суббота)

«Балтика» — «Локомотив»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Алексей Резников.

17 августа (воскресенье)

«Акрон» — «Оренбург»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Артем Перов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.

«Рубин» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» (Москва) — ЦСКА: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Олег Соколов.

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Максим Белокур; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Юрий Баскаков.

18 августа (понедельник)

«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Андрей Иванов.

Источник: РФС
Артем Чистяков
Кирилл Левников
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Что Паравоз, что пассив Лукойла то сугубо - перпендикулярно.

    16.08.2025

  • hovawart645

    Деда, окстись! Я про Локо! Ты что, не знаешь, кто был чемпионом в том сезоне?) Знаток, мля...

    16.08.2025

  • Спринт

    Семь лет уже голодаешь, весь изголодалси то за энтой писаниной .. о подаянии .. Лучше бы на паперти постоял, кто нибудь и дал пирожок ..

    16.08.2025

  • Як Цидрак

    На жену свою ставь (с)

    16.08.2025

  • Спринт

    "Динамо" - ЦСКА судья Кирил Левников Санкт-Петербург. Цеэсковцам перпендикулярно - кто со свистком и кто в суфлерской ВАРовской будке. Накрячим вне завасимости .. от .. Левников берет пока по чину .. не хапает ..

    16.08.2025

  • Спринт

    примитивные болелы тушинского колхозчи хором запели свою жалиствую мандру .. ой убивають .. ой снимаемси .. ой .. мы бы им дали, ежели бы они нас догнали .. Сей массовый психоз ежедневный, ежемесячный, ежетуровый и ежегодный, однако ..

    16.08.2025

  • Спринт

    В сезоне 2017/18 - 12 турнирные очков прикупили мздой, а все тушинские себя мнят якобы "честными" .. с афробандитом в обнимку ..

    16.08.2025

  • Спринт

    Судейство в матче Зенит - ЦСКА было вполне квалифицированным. Только такие дилетантики массовочные там что-то якобы узырили .. **

    16.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Дай Бог здоровья! От чистого сердца желаю: не тратьте время на всякую фигню и нервы себе не мотайте. Спокойной ночи!

    15.08.2025

  • Garryman

    А мне делать нечего. Две недели назад была операция. Неделю назад привезли домой. Вот лежу, прихожу в себя. Свободного времени полно. Делюсь желчью с окружающими.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Круто! Вам надо повышенные обязательства на себя взять. Тыщ десять коментов за год напишите, и явная глупость будет побеждена!

    15.08.2025

  • Garryman

    А где я топлю за кого-то? Я только отвечаю тем, кто явную глупость пишет.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Типа КИПы, ПСНы? Ну и ладно. А зачем в боты-то подались? Ведь задарма топить за ЗПРФ в наши дни как-то не комильфо, не находите?

    15.08.2025

  • Garryman

    Я не плавсостав, я по технической части. А заканчивал в учебном центре начальником УТК - тренажерного комплекса.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Так что там с БЧ? Это ж - не секретная информация.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Минусики? На здоровье! А в какой БЧ, если не секрет?

    15.08.2025

  • Garryman

    А вот за ЗПРФ я минусики ставлю, так что не взыщите. И шефов в Лахте у меня нет. Я по военно-морской части четверт века оттрубил. А теперь на пенсии и никто мою компашку не распустит. Так что повсюду - промахи у вас.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Про свою оригинальность шефам в Лахте затирайте, а мне ни к чему такое рассказывать. Не одно, так не одно... Просто с ним, то бишь Ю.Ю., мы давно общаемся на тему шлюхоботов, и я все время пытаюсь взывать к его гражданской совести. Говорю ему: ботом быть нехорошо - даже в Питере. А он мне типа: ну, где-то надо же на хлебушек с маслом подрабатывать. Пускай, мне не жалко. Все равно скоро вашу компашку распустят. Толку от вас мало, даже итоги опроса не смогли накрутить в пользу ЗПРФ.

    15.08.2025

  • Garryman

    То есть, количество комментов сразу ушло на второй план? Уверяю: я оригинален! Ник у меня один - и я не Ю.Ю. А вот Ховарт на самом деле - тот самый Дюков. На самом деле здесь он рассказывает о том, что он все может и он - самый великий.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Ховарт тут один такой, и ник у него один. В отличие от вашей чересчур многочисленной и, в сущности, бесталанной братии. Я ведь даже не могу быть уверен, что вы и Ю.Ю - не одно лицо.

    15.08.2025

  • Garryman

    "Четыре гола незасчитанных.... Четыре пенальти неназначенных.... Удалений несправедливых - тоже четыре"

    15.08.2025

  • Garryman

    Ну, со знатоком Ховартом вы же согласны? А у него 77000 за 6 лет. Так что мне еще работать и работать.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    А я удивляюсь тому, как некоторые умудряются настрочить более 7 тыс. комментариев за два года. И кто после этого знатока из себя корчит?

    15.08.2025

  • hovawart645

    Сам-сам! Изучайте всей сектой - в качестве профилактики суицидов!

    15.08.2025

  • Garryman

    Ховарт знает, что Дюков с отрядом революционных матросов захватил почту, телеграф и РПЛ!

    15.08.2025

  • Garryman

    Удивляюсь, как Алексей Мащенко еще не стал судьей? Все видит, все понимает... Где пенальти, где симуляция. И все - не сходя с дивана.

    15.08.2025

  • Garryman

    Ну если только под вашим мудрым руководством...

    15.08.2025

  • Garryman

    Обожаю читать комменты под расписанием судей следующего тура. Сплошные Нострадамусы, Ванги и примкнувшие Жириновские. Все угадывают: кого удалят, чей гол не засчитают и сколько левых пенальти дадут.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Всему своё время... Изучил историю Стяуа?

    15.08.2025

  • Garryman

    Я не юродствую. Я издеваюсь. "Говорят, мы Бяки-Дюки, Как выносит нас земля"?

    15.08.2025

  • hovawart645

    Не юродствуй. До Дюкова всё было честно, +/-. А сейчас время мошенников и аферистов.

    15.08.2025

  • Garryman

    Я больше скажу: вы ЕДИНСТВЕННЫЕ честные чемпионы. Ни до, ни после вас честных не было.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Болеть буду за нефтяных, но поставлю на газовых...)

    15.08.2025

  • Федот

    П.Н.Х.

    15.08.2025

  • Ю.Ю.

    Они единогласно голосуют за президентство Дюкова, а потом заламывая руки в стенаниях, обвиняют его в ангажированности. И так каждый раз. Ушлёпки, ёпрст.

    15.08.2025

  • Федот

    Дюков имеет отношение ко всему, происходящему в РПЛ.

    15.08.2025

  • fan_89

    ЗАГАВАР! Кругом заговор! Правда, чемпион почему-то Краснодар. А "газовые" и в текущем чемпионате только восьмые, но... Дюков! Заговор! Газпром! А-а-а-а!

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Не столько страхуются, сколько обеспечивают слаженность действий. Чистяков 3 августа в моменте с придуманным пенальти обязан был показать желтую Мантуану за явную симуляцию, но по понятной причине не сделал этого, и вот тут вмешался ВАР. Что было в итоге, все видели.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Выиграют газовые. Там все заряжены - и леги, и судьи.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Мы последние честные чемпионы. В сезоне 17/18. Потом Дюков начал бутафорию штамповать.

    15.08.2025

  • ALEX1984

    Вы сами себя плющите уже 25 лет , девочки .

    15.08.2025

  • Гончар

    чистяков и мешков,гремучая смесь.судейство будет в пользу питерских,здесь вижу,здесь не вижу.То что будет скандал,100%.Потому что если выиграет СПАРТАК,то получится что вся эта травля Станковича и команды,коту под хвост.И уволять надо семака,5 очков в 5 матчах.Этого в питере допустить не могут.Точно будет скандал.

    15.08.2025

  • fan_89

    Чистяков в матче Зенит - ЦСКА командам не мешал и грубость пресёк. Благодаря ему, команды показали чего они сто?ят. Из ошибок: не показал карточки Педро ближе к концу первого тайма за фол на Облякове и Барриосу в самом конце матча. Так что, в игре Спартак - Зенит есть шанс на хороший содержательный ФУТБОЛ, а не на регби, в которое превратили наши футбол.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Сайт РФС открой - ЭСК ПРИ президенте РФС. Мажич сам приехал? Каманцев тоже? Я уже сказал - ты либо глупый, либо цинично наглый. То, что Дюков возглавляет РФС - это не нарушает спортивный принцип? Три команды Газпрома в лиге - тоже?

    15.08.2025

  • narkomsm

    ОООО, ну завтра будет просто самый постыдный цирк в истории мирового футбола, который затмит позорный мировой рекорд, установленный в матче СМ-Динамо Мхч. Впрочем, от персоналий ничего не зависит. Важна концепция: давить СМ и тащить бомжар.

    15.08.2025

  • Ganimed

    Опять Сумкина-Терминатора посадили за телик, если пойдёт не так, то Чистый мешками закидает:fearful:Читалось... :sunglasses:

    15.08.2025

  • Gordon

    Особенно интересно, как под ним может быть ЭСК, все члены которого иностранцы помимо одного, у которого совещательного голоса нет:))) А насчёт знания - тебе твоё "знание" есть, чем подтвердить, или так, пластинка нравится? )

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Да, конечно, ВАР или АВАР - не велика разница. Они меж собой не спорят.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Да, работают именно парами. При этом заряженный может быть и аваром.

    15.08.2025

  • Ю.Ю.

    Именно так!)

    15.08.2025

  • hovawart645

    Дюков очень цепкий и серьёзный руководитель. У него в Газпром-нефти порядка гораздо больше, чем в самом головном Газпроме. Он 12 лет был президентом клуба, знает все тонкости футбольной кухни. Под ним и судьи, и ЭСК. Неужели ты этого не знаешь? Сомневаюсь. Значит, цинично лжешь.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Тут важно, чтобы и на ВАРЕ свой человечек сидел. С конями у них неплохо получилось. Чистяков пенальти не видел (как суслика), что неудивительно, ибо его и не было, зато Мешок "подсказал".

    15.08.2025

  • hovawart645

    Чистяков ещё с прошлого года прикормлен газовыми. Плющил нас в Черкизово.

    15.08.2025

  • Gordon

    У некоторых наоборот - и такое бывает:)) Те же яйца, только в профиль)

    15.08.2025

  • AnTaras

    Это даже не зависит от того, кто судить будет. Кто бы не судил, всё равно у них тема одна, что Зениту подсуживать будут, а спартак топить:grinning:

    15.08.2025

  • Tokhir

    Мешком страхуются Пидерские, суки!

    15.08.2025

  • Gordon

    Дюков - это ходячий анекдот и позорище, но к судьям он никакого отношения не имеет)

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Браво! Чистяков и Мешок очень хорошо себя на матче бомжей с конями зарекомендовали. Дюков не стал заморачиваться: хорошее повтори!

    15.08.2025

  • hovawart645

    А что, Дюкова убрали от судей? Вернулся спортивный принцип в лигу?

    15.08.2025

  • hovawart645

    Ну мы ещё поберемся, а вот нефтяным полярная лисица. И, похоже, банкиров будут тащить. Как и фарм пляжников.

    15.08.2025

  • Gordon

    Они и не заканчивали )

    15.08.2025

  • Gordon

    Любители теории заговора, "карманных судей" и прочей занимательной конспирологии, взять-взять! :)

    15.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Мешков на варе, можно смело грузить на пеналь

    15.08.2025

  • Ю.Ю.

    Начинаем конспирологировать)))

    15.08.2025

    • Дмитрий Аленичев: «Такое ощущение, что бразильцы «Зенита» приехали сюда играть на одной ноге»

    Аленичев — о ситуации в «Спартаке»: «Возможно, игроки уже не воспринимают идеи Станковича»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

