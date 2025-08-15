Дмитрий Аленичев: «Такое ощущение, что бразильцы «Зенита» приехали сюда играть на одной ноге»
Дмитрий Аленичев, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака», в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу проблем «Зенита».
— Что, на ваш взгляд, происходит с сине-бело-голубыми на старте сезона?
— Приведу пример из «Порту» моих времен. Перед приходом Жозе Моуриньо нас возглавлял тренер, который работал полгода, и команда шла на 5-м месте. Его уволили посреди сезона. Тогда в составе было десять бразильцев. При этом семь-восемь из них не соответствовали уровню клуба. Пришел Моуриньо и стал резать по живому: через месяц осталось только трое бразильцев, среди которых Дерлей и Деку — люди, взявшие потом Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. И вот закончился бардак после того, как убрали лишних, — как в раздевалке, так и на футбольном поле порядок обеспечивал капитан Жорже Кошта, который, к сожалению, совсем недавно скоропостижно скончался. Это и дало результат в течение двух лет.
Подобного сейчас, возможно, не хватает и «Зениту». Питер пошел по бразильскому курсу, плюс есть колумбийцы Кассьерра и Барриос. И что касается бразильцев, такое ощущение, что они приехали сюда играть на одной ноге — чувствуется вальяжность. Поэтому понимаю Семака, ему нелегко. Возможно, руководство клуба придет к тому, что я говорил о «Порту», — не более трех бразильцев в команде. Если «Зенит» пойдет на такое, то, считаю, хуже не станет. Думаю, нынешнее количество бразильцев не лучшим образом сказывается на коллективе. Мне так кажется со стороны, но я этот путь прошел и знаю, о чем говорю.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2