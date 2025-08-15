Дмитрий Аленичев: «Такое ощущение, что бразильцы «Зенита» приехали сюда играть на одной ноге»

Дмитрий Аленичев, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака», в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу проблем «Зенита».

— Что, на ваш взгляд, происходит с сине-бело-голубыми на старте сезона?

— Приведу пример из «Порту» моих времен. Перед приходом Жозе Моуриньо нас возглавлял тренер, который работал полгода, и команда шла на 5-м месте. Его уволили посреди сезона. Тогда в составе было десять бразильцев. При этом семь-восемь из них не соответствовали уровню клуба. Пришел Моуриньо и стал резать по живому: через месяц осталось только трое бразильцев, среди которых Дерлей и Деку — люди, взявшие потом Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. И вот закончился бардак после того, как убрали лишних, — как в раздевалке, так и на футбольном поле порядок обеспечивал капитан Жорже Кошта, который, к сожалению, совсем недавно скоропостижно скончался. Это и дало результат в течение двух лет.

Подобного сейчас, возможно, не хватает и «Зениту». Питер пошел по бразильскому курсу, плюс есть колумбийцы Кассьерра и Барриос. И что касается бразильцев, такое ощущение, что они приехали сюда играть на одной ноге — чувствуется вальяжность. Поэтому понимаю Семака, ему нелегко. Возможно, руководство клуба придет к тому, что я говорил о «Порту», — не более трех бразильцев в команде. Если «Зенит» пойдет на такое, то, считаю, хуже не станет. Думаю, нынешнее количество бразильцев не лучшим образом сказывается на коллективе. Мне так кажется со стороны, но я этот путь прошел и знаю, о чем говорю.