Волк рассказал о своих сильных сторонах

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал о своих сильных сторонах.

— В чем ваши сильные и слабые стороны?

— Не хотелось бы раскрывать тайн. Квалифицированные специалисты могут сделать анализ и определить сильные и слабые стороны. Думаю, они все видны со стороны. Самое главное — я себя чувствую психологически подготовленным, уравновешенным, спокойным, уверенным в себе. В принципе, все остальное не так важно. Но помимо этого считаю, что у меня достаточно хорошее техническое оснащение для вратаря.

— Есть ли какие-то незыблемые предыгровые ритуалы?

— Каких-то особенных ритуалов нет. Но непосредственно перед свистком стараюсь потрогать мяч. Надеваю чистые новые перчатки, которые мяча еще не касались, и нужно его почувствовать, привыкнуть, — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Махачкалинская команда выступает в РПЛ с сезона-2024/25 и занимает 11-е место в турнирной таблице с 16-ю очками после 18 туров первенства.

За 21 матч во всех турнирах в нынешнем сезоне 23-летний Волк пропустил 19 мячей и 8 раз сыграл на ноль.