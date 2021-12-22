Черышев рассказал, рассматривает ли он возможность продолжения карьеры в РПЛ

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, будет ли он рассматривать предложения из России в случае, если не продлит контракт с нынешним клубом.

— В конце сезона у вас заканчивается контракт. Предлагает ли «Валенсия» заключить новый?

— Пока предложений от клуба нет. Посмотрим, как пойдет дальше. В футболе в любой момент все может поменяться.

— Если у вас будет выбор — оставаться или уходить, что предпочтете?

— Конечно, мне в «Валенсии» хорошо и комфортно, здесь уже четвертый год. Но, повторю, предложения пока нет. Стану работать, а там как бог даст.

— Если к лету окажетесь без клуба, то изучите варианты из РПЛ или, как и раньше, точно останетесь в Испании?

— Рассмотрю все. Все-таки я уже не мальчик, и надо все хорошо взвешивать. Но мое стремление прогрессировать остается неприкосновенным. У меня есть внутренняя сила, которая двигает вперед и не позволяет зациклиться на экономических моментах. Важно, чтобы не только я, но и моя команда стремилась чего-то достичь. Не хочу поехать в условный Китай и просто курить бамбук, лежать в гамаке и получать деньги. Намерен совершенствоваться как личность и футболист.

— Но при прочих равных по-прежнему можно говорить, что предпочтете ла лигу?

— Смотря какое предложение придет из Испании. Пока все это — пустые слова. Сейчас я в «Валенсии», и мне надо хорошо доиграть этот сезон. А там — посмотрим.

— Если будет выбор, допустим, между «Спартаком» и «Зенитом» — кого предпочтете?

— Пока я игрок «Валенсии» и рассуждать на такие темы не имею права.

30-летний Черышев выступает за «Валенсию» с августа 2018 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 9 матчах команды и сделал 2 результативных передачи. Контракт россиянина действует до конца июня 2022 года.

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