Смородская оценила трансфер Николсона в «Спартак»: «Звезды есть везде»
11:38
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на подписание «Спартаком» ямайского форварда Шамара Николсона.
«Способен ли он усилить «Спартак»? Время покажет. Я этого игрока не знаю, так же как и не знаю клуб, в котором он играл. Одобрила бы я такой трансфер? Когда ты делаешь трансфер к себе в команду, ты смотришь игры, внимательно следишь. А тут я ничего не видела, не могу ничего сказать. Ямайский футбол не блещет, но звезды есть везде», — сказала Смородская «СЭ».
24-летний уроженец Ямайки выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.
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