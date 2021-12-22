Гунько считает, что трансфер Кофрие повлиял на покупку Николсона в «Спартак»

Главный тренер «Арарат-Армения», бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» прокомментировал трансфер ямайского форварда Шамара Николсона.

«Только что читал заметку про «Зальцбург», где выстроена лучшая скаутская система. Там очень много времени и внимания уделяют африканскому рынку, изучают поведение футболистов за пределами поля. Думаю, этот вопрос касается и трансфера Николсона — как он будет способен адаптироваться к нашим реалиям? В любом случае риски есть. Нужно всегда понимать и трезво оценивать, кто к нам приедет. Наш чемпионат не в топе привлекательности для таких футболистов, так что в селекционном плане трансфер Николсона — хороший шаг. А риски всегда есть», — сказал Гунько «СЭ».

Также специалист ответил на вопрос о возможном влиянии удачного трансфера Кофрие на покупку Николсона.

«Наверное, в какой-то степени Бельгия стала для «Спартака» поставщиком футболистов. Всегда сами игроки и люди, которые занимаются трансфером, собирают информации о клубе, куда они едут. Если дорога уже протоптана, делать это легче», — добавил Гунько.

24-летний уроженец Ямайки выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.