Черышев: «В новом сезоне меньше всего жду борьбы за чемпионство от «Краснодара»
Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры «Краснодара» в предстоящем сезоне РПЛ.
«Очень сложно что-то сказать про «Краснодар». Надо посмотреть, как они усилились. Честно говоря, от них меньше всего каких-то ожиданий, что касается борьбы за чемпионство. Шанс есть, но то, что они будут прям чемпионы с отрывом, не думаю», — сказал Черышев «СЭ».
В первом туре нового сезона РПЛ «быки» встретятся на выезде с «Ахматом» 21 июля.
(Александр Абустин)
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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13
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|0
|0-0
|0
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|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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