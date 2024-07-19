Экс-футболист «Штурма» Чернышов: «Ждем противостояние Худякова и Сафонова в Лиге чемпионов»
Бывший защитник австрийского «Штурма» Андрей Чернышов поделился мыслями о возможном переходе экс-голкипера «Локомотива» Даниила Худякова в команду из Граца.
«Ждем противостояние Худякова и Сафонова в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Правда, они раньше могут встретиться. Надеюсь, Худяков будет достойно представлять Россию. Будет дополнительный клуб для нас для поддержки в еврокубках. Всегда, когда российский игрок переходит в зарубежный клуб, начинаешь переживать за него», — цитирует Чернышова Legalbet.
Ранее представитель Худякова сообщил, что вратарь подпишет контракт с австрийским «Штурмом» в ближайшие дни.
Худяков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 голкипер не принял участия ни в одном официальном матче основной команды железнодорожников. 20-летний футболист покинул команду по окончании прошлого сезона и стал свободным агентом.
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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