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Влашич выбрал лучшие голы 20-го тура ЮФЛ

16:58
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выбрал лучшие голы 20-го тура Юношеской футбольной лиги.

По мнению Влашича, авторами лучших мячей в ЮФЛ-1 стали Михаил Сидорин (ФШМ), Владислава Сауся («Зенит»), Дмитрия Бегуна (ЦСКА), Никиты Трифонова («Спартак») и Матвея Ивахнова («Динамо»).

По итогам тура в ЮФЛ-2 Влашич включил в пятерку лучших голов мячи Михаила Гайнова и Станислава Лапинского (оба — ЦСКА), Родиона Рахманина (СШОР «Зенит»), Даниила Шанталия («Ростов») и Ильи Родионова («Зенит»).

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