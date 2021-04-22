Влашич выбрал лучшие голы 20-го тура ЮФЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выбрал лучшие голы 20-го тура Юношеской футбольной лиги.

По мнению Влашича, авторами лучших мячей в ЮФЛ-1 стали Михаил Сидорин (ФШМ), Владислава Сауся («Зенит»), Дмитрия Бегуна (ЦСКА), Никиты Трифонова («Спартак») и Матвея Ивахнова («Динамо»).

По итогам тура в ЮФЛ-2 Влашич включил в пятерку лучших голов мячи Михаила Гайнова и Станислава Лапинского (оба — ЦСКА), Родиона Рахманина (СШОР «Зенит»), Даниила Шанталия («Ростов») и Ильи Родионова («Зенит»).