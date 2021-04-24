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Червиченко сделал прогноз на дерби «Спартак» — ЦСКА

11:03
Андрей Червиченко. Фото Татьяна Дорогутина, -
Андрей Червиченко. Фото Татьяна Дорогутина, -
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против ЦСКА в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я думаю, что небольшое преимущество перед этим матчем у «Спартака». Понятно, что проигравшей команде можно будет забыть о Лиге чемпионов. Проблемной станет даже борьба за еврокубки. У «Локомотива» хороший график, но там еще и «Рубин» на пятки наступает. Победа одинакова необходима обеим командам. Но, мне кажется, что «Спартак» победит со счетом 2:1 или 3:2», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко отметил, как потеря ключевых футболистов может повлиять на результат встречи.

«Из серьезных потерь у «Спартака» только Жиго. Хотя, как мы видим по матчу против «Уфы», потеря одного ключевого игрока в обороне может привести ее к состоянию коллапса. По результативности атаки «Спартак» тоже сильнее армейцев. У ЦСКА слишком много травмированных игроков, красно-белые таких проблем особо не испытывают. Это дополнительное преимущество «Спартака» перед дерби», — добавил Червиченко.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры